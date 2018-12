The Space Cinema : Amici come prima

AMICI COME PRIMA: Boldi e De Sica in sala per salutare il pubblico milanese al The Space Cinema Odeon – domenica 23 dicembre alle 20.00

La commedia natalizia Amici come prima è arrivata nelle sale del circuito The Space Cinema. In occasione dell’evento, Christian De Sica e Massimo Boldi saranno presenti in sala domenica 23 dicembre al The Space Cinema Odeon per un saluto al pubblico. Dopo tredici anni di lontananza, la coppia artistica non ha perso la complicità che contraddistingue i due come mattatori delle commedie natalizie e torna al cinema con una storia di amicizia dai risvolti malinconici che porta in dote il loro sodalizio ventennale e il consolidato contrasto fra la milanesità dell’uno e la romanità dell’altro. Dentro a questa storia c’è l’affetto che il pubblico ha tributato per decenni al duo, ci sono l’aspettativa per le linguacce di Boldi e le reazioni fulminee di De Sica, ci sono i botta e risposta dal ritmo comico ben rodato. Ma c’è anche una riflessione autobiografica e dolorosa sulla vecchiaia e la paura di essere rottamati.

È possibile acquistare i biglietti per assistere alla proiezione sul sito ufficiale TSC al link: http://bit.ly/AmiciComePrimaTscOdeon –



Sarà possibile assistere al film anche con The Space Pass, l’abbonamento che consente la visione di tutti i film ed eventi in programmazione ogni giorno nei cinema The Space a soli 15,90 euro al mese.



