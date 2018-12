Il 20 dicembre il Duomo si accende di splendore con la nuova illuminazione esterna

Giovedì 20 dicembre, alle 18.45, il Duomo arricchisce di nuova luce

tutta la città con l’accensione del nuovo impianto di illuminazione

esterna, cioè tutta la parte perimetrale e quella alta che conprende le

coperture e le guglie. La luce del Duomo è semplice ma il sistema che la

rende tale è complicato. Il progetto, commissionato dalla Veneranda

Fabbrica che si è fatta interamente carico dei nuovi corpi illuminanti,

è stato affidato all’ing. Pietro Palladino, dopo essere stato approvato

dalla Soprindentenza alle Belle Arti e Paesaggio di MIlano, ed è frutto

della collaborazione tra Comune e A2A. La nuova illuminazione prevede la sostituzione dei 378 apparecchi installati precedentement e non a LED

con 574 proiettori a LED: di questi, 368 sono collocati sulle Terrazze e

206 sono distribuiti sui pali ed i palazzi circostanti la piazza.

L’ora “X” scatterà quando le porte della Cattedrale si spalancheranno

per accogliere tutti coloro che vorranno assistere al tradizionale

Concerto di Natale che prevede estratti dal Messiah di Handel eseguiti

da LaBarocca, l’ensemble specializzato in musica del Settecento

dell’Orchestra Verdi, diretto dal Maestro Ruben Jais, affiancato

dall’ensemble vocale diretto dal Maestro Gianluca Capuano e da quattro

voci soliste. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming.