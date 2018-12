Navigli:”Da Forza Italia convintamente contrari alla riapertura”

“Per chiarire ogni equivoco che potrebbe generarsi leggendo i comunicati di alcuni miei colleghi in merito alla riapertura dei navigli – spiega Alessandro De Chirico, vice-capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale – sottolineo che Forza Italia è contraria sia alla riapertura parziale, sia a quella totale. Stiano tranquilli i cittadini – conclude De Chirico – su questo tema Forza Italia è convintamente dalla loro parte.”

“Come abbiamo spiegato più volte durante il dibattito pubblico sulla riapertura dei Navigli, Forza Italia è contraria al progetto presentato dalla giunta Sala, che presenta numerose criticità; per questo motivo, oggi abbiamo espresso parere contrario all’emendamento presentato da +Europa in Consiglio regionale” specifica a sua volta Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia. “Difatti, la proposta di Usuelli era speculare a quella presentata dal Pd milanese, che troviamo palesemente inadeguata. Quel progetto, anziché riaprire i Navigli, riporterebbe a galla cinque vasche scollegate tra loro, causando enormi problemi di viabilità e un esborso ingente di risorse che potrebbero essere utilizzate in ben altra maniera”.

“E’ bene ribadire che i residenti del Municipio 2 contrari alla riapertura del naviglio Martesana, tali sono in qualunque forma questa opera fosse realizzata – conferma Otello Ruggeri, Coordinatore di Forza Italia nel Municipio 2 – per questo il partito ha iniziato da sabato a raccogliere firme per indire un referendum municipale, in modo sia data la possibilità ai cittadini di esprimere la loro opinione”.