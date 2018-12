A proposito di Navigli, il ministro Bonisoli “La riapertura è una sciocchezza totale”

“Riaprire i Navigli è una sciocchezza totale”. A sottolinearlo è il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, durante un incontro con i cittadini a Milano.

“A cosa servono? Onestamente non vedo la ragione per farlo – ha chiarito a margine dell’incontro -. Io non abito neppure a Milano ed è un’opinione personale, ma quello che auspico è che il Comune faccia un bel referendum così chiede ai cittadini milanesi cosa ne pensano”, ha concluso Bonisoli.

