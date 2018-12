M5: da Forza Italia 3 milioni per prolungamento Bignami-Monza

“Il prolungamento della metropolitana da Milano a Monza è un obiettivo di primaria importanza per collegare il capoluogo lombardo al suo hinterland; occorre quindi che le istituzioni garantiscano le risorse necessarie al finanziamento dell’opera” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “Per questo motivo, il nostro gruppo consiliare ha depositato un emendamento al Bilancio di previsione, per destinare 3 milioni di euro alla progettazione esecutiva del prolungamento della M5, nel tratto Bignami-Monza. Una misura a beneficio dei tanti pendolari che ogni giorno potranno usufruire della metro per recarsi al lavoro. Su questo tema – conclude – restiamo in attesa di provvedimenti concreti da parte del governo nazionale”

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845