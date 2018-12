Presentata la terza edizione del festival-concorso “Semi al futuro”

Presentata la terza edizione di “Semi al futuro”, un festival-concorso cinematografico sui temi dei diritti umani e della sostenibilità ambientale. ‘Golden lotus’ è il nome scelto dagli studenti per quest’anno, perché il fiore di loto simboleggia l’equilibrio e la speranza che gli stessi ragazzi nutrono per la rinascita del nostro pianeta.

Tutte le scuole superiori, italiane e straniere, sono invitate a partecipare con un video, della durata massima di 5 minuti, che abbia come tema la difesa dell’ambiente e la sostenibilità. I video realizzati in ambito scolastico da giovani e giovanissimi registi dovranno essere inviati entro il 20 aprile, collegandosi al sito www.lamanzoni.it, dove si trovano le informazioni necessarie per partecipare gratuitamente al concorso. La giornata di premiazione finale si terrà poi il 18 maggio 2019.

Scopo del concorso è mettere alla prova i ragazzi nella capacità di immaginare il futuro. Gli studenti saranno i protagonisti di questo evento, organizzato in collaborazione con NABA – Nuova Accademia di Belle arti (corso di Grafica e corso di Documentario), attraverso due laboratori dedicati alla comunicazione integrata e alle tecniche per la realizzazione di un documentario professionale.