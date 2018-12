Gli Autovelox non sono omologati e il Comune perde i ricorsi

Tanto il Comune punta sulle telecamere per fare cassa quanto é poco preciso nell’installarle ! L’elenco delle scorrettezze verso i milanesi è lungo: multe mandate dopo 90 giorni, autovelox non tarati o non segnalati. Ora si scopre che non sono nemmeno omologati .

Nei giorni scorsi ben 3 sentenze di Giudici di pace hanno annullato varie sanzioni ad automobilisti che erano stati colpiti dagli autovelox di Viale Fulvio Testi.

I ricorsi presentati con la collaborazione della associazione Globo consumatori puntavano sulla assenza di omologazione, prevista dalla legge, degli apparecchi.

La tesi della Globo consumatori è stata accolta dai Giudici di pace.

La sentenza potrebbe aprire un buco da 60 milioni nelle casse del Comune. A tanto ammonta nel 2018 il totale delle multe da autovelox.

Puntare sugli autovelox, come dimostrano le statistiche, non serve alla sicurezza ma solo a far cassa. Per ridurre gli incidenti sarebbe più efficace avere più pattuglie dei vigili, soprattutto la sera, che controllino pirati della strada e automobilisti troppo aggressivi perché sotto influsso di alcol e stupefacenti. Oppure i tanti che girano senza assicurazione.

Invece con Sala e Granelli abbiamo 6 o 7 pattuglie per tutta la città impegnate pressoché sempre a fare le constatazioni degli incidenti più gravi e tanti autovelox che colpiscono i distratti e coloro che non sanno.