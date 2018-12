Gilet gialli anche nel mondo bitcoin

I gilet gialli che stanno mettendo in crisi il piccolo Napoleone dei nostri tempi sbarcano nel mondo delle criptovalute. L’annuncio sta girando e la “rivolta” scatterà il 3 gennaio. L’iniziativa è molto semplice: alla data convenuta, tutti i possessori di bitcoin ritireranno i loro coin dagli exchanges per trasferirli nei loro wallet privati. Tutto è nato da un post di “sotashi”, un utente di Reddit, che proponeva l’iniziativa allo scopo di testare la liquidità degli exchanges per vedere quali di essi fossero in grado di sostenere un elevato numero di prelievi. L’idea è stata poi rilanciata su Tweetter dall’account di Trace Mayer, che ha sottolineato la finalità piu’ ampia dell’azione, che è quella di essere un atto dimostrativo per la riaffermazione della sovranità monetaria e il ritorno all’ideale originario di bitcoin.