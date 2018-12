Anastasio travolto dalle polemiche: “E’ di destra”

Non ha fatto in tempo ad assaporare la vittoria di X Factor 12 che Anastasio, il re del Forum di Assago, si ritrova già al centro di polemiche nate intorno ai suoi like sulle pagine social di Casa Pound, Matteo Salvini e di Donald Trump, rivelate dal sito Noisey: “Sono polemiche che mi fanno sorridere – ha detto durante l’incontro con la stampa -. Io sono un libero pensatore e ho posizioni per nulla additabili di fascismo. Mi tengo informato, metto like per vedere cosa dicono le persone”. A fare pensare a una sua vicinanza politica anche all’estrema destra è stato un verso del brano ‘Un adolescente’, in cui scrive ”nel cesso ho disegnato un’altra svastica”, frase che secondo il rapper è stata strumentalizzata: la politica,

assicura il vincitore, “non c’entra niente, mi dà fastidio la strumentalizzazione, mi irrita”, si è difeso, ricordando che in quel testo “racconto di un adolescente, del proibito e della ribellione. Bisogna contestualizzarla, non si può prendere una frase sola”. “Sapere che Casa Pound mi ha condiviso per questa cosa mi fa girare le palle – ha continuato senza mezzi termini il 21enne di Meta di Sorrento -. È un fraintendimento”. Di certo ‘Nasta’ non ha intenzione di farsi condizionare: “Ho la coscienza pulita, non posso fare la mia arte pensando che

qualcuno poi la fraintende”. E spegne così le polemiche.