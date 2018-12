Degrado al Parchetto di Vle Cassala

Buongiorno,

da ANNI ormai, il Comune non si decide ad un intervento risolutivo al degrado dell’area parchetto Vle Cassala. In maggioranza zingari, ma anche immigrati, si posizionano davanti alla ricicleria Milizie fermando ogni auto e chiedendo di avere il materiale che i cittadini stanno portando in ricicleria, cercando pure di ottenere un compenso. Tali materiali e altri materiali raccattati in giro vengono poi portati attraversando il parchetto di Vle Cassala, fino al sottopasso, dove la porta in metallo viene regolarmente forzata e tutto il materiale accumulato nella galleria sotto il cavalcavia. A Maggio pure si sono messi con una tenda a bivaccare nel parchetto…. Qui il Comune deve intervenire a chiudere definitivamente l’accesso a tale galleria a costo di saldare la porta, installare videocamere di sorveglianza, e rimuovere zingari ecc davanti alla discarica Milizie.

immagini di oggi

https://www.dropbox.com/sh/ ziykk9g3z2vra73/ AADES2U1cSsKQmC6Rx2cKi5Sa?dl=0

Foto della tenda di Maggio:

https://www.dropbox.com/sh/ yv5wu2ztjdetrzs/ AADzCFwjX49fNSNUsh-Lor0pa?dl=0

Grazie e saluti

Lettera firmata