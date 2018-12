Avevano la stessa età e sono morti: Megalizzi il Bene e Cherif il Male

Antonio Megalizzi ha lottato, ma ci ha lasciato con un sapore incredulo e sgomento, dopo il gesto folle di Cherif. Avevano la stessa età, quando i sogni hanno la trasparenza del mattino e la volontà intatta per perseguirli. Un’età talmente vitale che rappresenta una promessa. L’attentato di Strasburgo ha segnato la fine di due 29enni; Antoni Megalizzi e il carnefice Cherif Chekatt. Così giovani, così diversi, per un pregresso di vita così dissimile..E forse, ci si dovrebbe chiedere come un ragazzo inizi a rubare a 10 anni, come il suo curriculum criminale si svolga in tre paesi diversi con ventisette condanne. Delinquente comune e incallito, schedato sia come pericolo nazionale sia come radicalizzato a rischio terrorismo. Qualcuno dovrebbe spiegare quali siano le motivazioni aberranti per abbracciare il fanatismo inspiegabile del terrorismo. Fino all’ultimo gesto che nega la ragione, si inebria di malvagità. E’ morto nella sua solitudine, a sua volta vittima di una giustizia umana che non sa giustificare l’orrore e il pericolo.

Ma piango perché il sole di Antonio si è spento. “Se potessimo fermare il tempo lo faremmo per te perché i tuoi momenti più belli regalassero ancora ai tuoi giorni una gioia sempre viva”. Inizia così la toccante lettera riportata da Il Giornale che un amico ha affisso vicino alla porta d’ingresso dello stabile di via Centa, a Trento, dove vive la famiglia Megalizzi. “Se potessi prendere i tuoi problemi li lancerei nel mare e farei in modo che si sciolgano come il sale. Ma adesso sto trovando tutte queste cose improponibili per me, non posso fermare il tempo, costruire una montagna, o prendere un arcobaleno luminoso da regalarti. Così Antonio lasciami essere ciò che so essere di più: semplicemente un amico che ti resta vicino”. Aveva l’onestà e l’amore per la verità negli occhi, aveva ancora tempo e stagioni e forza per affrontare la vita, ma non c’è più.

Avevano 29 anni.