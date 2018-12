Ma che giornata scalognata: al Presidente del Milan rubano valigetta con 10.000 euro

A due passi dal Duomo, in Largo Augusto, pochi secondi e voilà la valigetta lasciata provvisoriamente sul sedile della macchina ferma e con l’autista seduto in attesa, è sparita. Troppo svelto il ladro e la complice che aveva tentato di ostacolare la corsa dell’autista: entrambi sono saliti su un bus. Hanno poi sottratto i soldi, ben 10mila euro, e hanno abbandonato, prima di scendere, il resto, documenti e oggetti personali che sono stati ritrovati successivamente sul bus, assieme alla valigetta. Un episodio di ordinaria criminalità, ma la vittima è il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che nel giro di poche ore ha così subito una doppia delusione: prima il furto e poi l’eliminazione della sua squadra dall’Europa league ad opera dei greci dell’Olympiakos. Quando si dice la sfortuna. Naturalmente il furto è stato segnalato in procura facendo scattare le indagini, come è giusto che sia, ma Scaroni ricorderà a lungo la giornata.

