L’Eurodeputato Maullu (FdI) organizza la presentazione del libro “Persone in rete: i dati tra poteri e diritti”

Nella giornata di venerdì 14 dicembre, all’interno del palazzo delle Stelline di Milano – in corso Magenta 61 – l’Eurodeputato Stefano Maullu (FdI) organizza la presentazione del libro “Persone in rete: i dati tra poteri e diritti”. Il libro è stato scritto da Antonello Soro, presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, e affronta da vicino una delle tematiche più scottanti dei giorni nostri: i rischi connessi all’abuso della rete e dei social network. Nel corso dell’evento, oltre all’autore, interverranno anche Federico Leone, esperto GDPR, il magistrato Stefano Dambruoso, Mario Grassi – System Engineer Security di Panasonic – e Sergio Scalpelli, direttore relazioni esterne e istituzionali di Fastweb. L’evento avrà inizio alle ore 11.