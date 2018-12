Presepe pro migranti, Sardone: “Alla Casa della Carità sacra famiglia sul gommone”

“Nuovo presepe “immigrazionista” anche a Milano. Alla Casa della Carità di Via Brambilla è spuntato all’entrata un presepe con un chiaro messaggio ideologico: la Sacra Famiglia è raffigurata come famiglia di migranti su un gommone. – commenta Silvia Sardone, consigliere comunale e regionale del Gruppo Misto – Nella scena anche una scritta “Per loro non c’era posto”, filo spinato ovunque e delle mani nell’acqua che rappresentano immigrati che affogano.

Insomma l’ennesimo tentativo di sfruttare simboli del Natale per lanciare messaggi politici e rovinare le nostre tradizioni. Dopo le polemiche dei giorni scorsi in alcune scuole dove si cerca di cancellare il Natale, ora ecco il Presepe usato come clava pro immigrazione.

Tra l’altro che i genitori di Gesù non fossero profughi è cosa nota e quindi reinterpretare il Presepe per fare politica è veramente squallido.

Ormai la Casa della Carità è diventata “strumento” di lotta politica: periodicamente da qui giungono messaggi contro le politiche sulla sicurezza, contro la lotta all’immigrazione clandestina, è diventata sede privilegiata per convegni e iniziative pro regolarizzazione dei clandestini e per l’accoglienza a tutti i costi.

Il Presepe politico è solo l’ultima trovata per fare becera propaganda di sinistra. E’ solo l’ennesimo tentativo per oscurare le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura e i nostri valori con messaggi distorti.

Certa sinistra e certi ambienti legati all’accoglienza sono sempre più ossessionati dall’immigrazione: infilano messaggi pro migranti anche dove non dovrebbero!”