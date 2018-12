I vigili arrestano spacciatore in via Pellegrino Rossi con 67 kg di hashish

Un pregiudicato marocchino di 36 anni che, nel suo appartamento di Paderno Dugnano, nascondeva 67 chili di hashish è stato arrestato dalla polizia locale di Milano. Lo hanno annunciato gli stessi vigili, che giovedì scorso, mentre nel pomeriggio pattugliavano via Pellegrino Rossi, avevano riconosciuto un pregiudicato a bordo di un auto e avevano deciso di seguirlo. Poco dopo avevano assistito ad uno scambio con un’altra persona salita a bordo dell’auto, così gli agenti avevano deciso di intervenire. I due a quel punto avevano tentato la fuga in auto, ma senza fortuna perché erano rimasti bloccati dal traffico. Il passeggero si era così trovato costretto a fuggire a piedi, gettando per terra alcuni panetti di hashish per circa 400 grammi, mentre il 36enne marocchino era stato fermato.

Perquisendo in seguito la sua abitazione in via Derna a Paderno Dugnano, era venuto alla luce il grosso quantitativo di hashish nascosto in un armadio della camera da letto insieme a cinquemila euro in contanti.