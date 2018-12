Granelli raddoppia. Disastrato il traffico anche in Piazza XXIV Maggio

Non contento dei risultati di Piazza della Repubblica Granelli si è applicato su Piazza XXIV Maggio.

Già c’erano voluti 3 anni di cantieri e 68 semafori per la nuova sistemazione della Piazza. Ora il Comune ha realizzato un misterioso spartitraffico che divide le corsie in direzione Viale G. D’Annunzio: lo spartitraffico elimina 2 corsie lasciandone una per senso. Non si capisce assolutamente il motivo…azzardiamo che sia stato fatto per evitare le auto in sosta vietata, ma cosi la toppa e peggio del buco.

Un tempo le modifiche alla circolazione e ai sensi di marcia venivano fatte da Vigili Urbani con grande esperienza. Ora vengono fatti dai tecnici di Amat, l’agenzia per la mobilità e l’ambiente, un manipolo di talebani anti auto che vogliono solo rendere la vita impossibile agli automobilisti nella convinzione che dopo tutti usino bici e tram. Però non ci vuole uno scienziato per capire che con Area C in funzione tutto il traffico di attraversamento passa dalla circonvallazione delle Mura spagnole. L’Assessore Granelli invece ha ristretto 2 snodi strategici costringendo i milanesi a rimanere incolonnati in Piazza Repubblica e Piazza XXIV maggio! E anche qui si dovrà intervenire e modificare, come sempre a spese del contribuente.