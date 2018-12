A Natale regala un sorriso ai bambini in ospedale

Riempi il tuo Natale di sorrisi e di…solidarietà!

Scopri come rendere il Natale ancora più speciale: regala la gioia di un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati in ospedale sostenendo l’attività di Dottor Sorriso ONLUS.

Grazie ai prodotti solidali potrai aiutare i Dottor Sorriso a far in modo che anche in ospedale i bambini ricoverati possano trovare il calore del Natale, conservare la voglia di giocare e scherzare e affrontare il difficile periodo di degenza con maggiore serenità.

Per un Natale più dolce scegli il panettone solidale che nella speciale latta racchiude la bontà del tradizionale dolce natalizio insieme al quella del prezioso gesto di solidarietà. Formato da 750 g con donazione minima di 15 euro.

Sei alla ricerca di un regalo più allegro?

Scopri le simpaticissime renne con il naso di Dottor Sorriso! 3 allegre idee a scelta tra:

Peluche solidale, perportare il sorriso sia al bambino che lo riceve, sia a un bambino in ospedale. La donazione richiesta è di 10 euro;

Decorazioni Albero di Natale, per rendere più colorata la tua casa (per un kit da 3 decorazioni la donazione richiesta è di 8 euro);

Portachiavi solidale a forma di renna per portare sempre in tasca la gioia e la generosità del tuo gesto (donazione minima di 5 euro).

Come aiutarci

Per ordinare i prodotti solidali di Dottor Sorriso puoi inviarci una mail a info@dottorsorriso.ito telefonare ai numeri 02.93796488–328.7939735, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

*

Dottor Sorriso ONLUS, nasce nel 1995 con la missione di rasserenare la degenza dei pazienti più piccoli in ospedale attraverso la clownterapia.

Dal 1995 a oggi Dottor Sorriso ONLUS è cresciuta tanto e oggi i Dottor Sorriso, che ogni settimana visitano i reparti pediatrici e insegnano ai bambini l’evasione dalla tristezza, operano in 30 reparti e ambulatori pediatrici in 18 ospedali e 4 istituti di riabilitazione, portando il sorriso ad oltre 35.000 bambini ogni anno, in 12 province di tutta Italia.