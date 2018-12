Affitti in galleria

Ecco l’ennesimo pasticcio, Cracco con cinque piani paga un canone annuo di 1 milione di euro. Yves Saint Laurent per 72 mq. la stessa cifra. Nonostante i ricorsi dei perdenti ed il fatto che non è un marchio italiano, fatto che passate delibere prevedevano per i negozi in galleria.

Fra breve aprirà “Yves Loro”.

Non ne sentivamo la necessità. Sentiamo però la necessità di mettere ordine al disordine delle locazioni in Galleria, ed al rinnovo dei canoni di chi ne avrebbe diritto, ma ancora non l’ha ottenuto.

Alessandro Prisco