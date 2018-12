Forza Italia in Piazza contro la manovra economica e l’aumento del biglietto Atm

Oggi e domani Forza Italia si mobilita in tutta Italia contro la manovra economica del Governo.

A Milano oggi, Sabato 1 Dicembre, 9 gazebo in mercati e piazze: Piazza San Carlo, Via Oglio, Via Tabacchi, Viale Papiniano, Via Fauché, Piazza Maciachini e Piazza Bruzzano.

Domani, Domenica 2 Dicembre, 3 gazebo in Piazza XXV Aprile, Via Pezzotti e Piazza Maciachini. Verranno anche distribuiti materiali contro l’aumento del Biglietto Atm proposto dal Sindaco.