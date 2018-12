Via Edolo: il Lambretta occupa un nuovo stabile e provoca sui social

In via Edolo, zona stazione Centrale, ancora uno stabile occupato dai militanti del Centro sociale Lambretta, dopo lo sgombero di luglio, con sequestro preventivo dello stabile di via Val Bogna. Sprezzanti e provocatori i commenti postati dal Lambretta sui social “Se pensiamo a quella mattinata di luglio, al surreale spiegamento di forze messo in campo per eseguire lo sgombero (addirittura due elicotteri!) e a quanto Salvini aveva gongolato un pensiero (e una pernacchia) non può che andare al Ministro dell’Interno….”

Con l’occupazione dell’immobile di via Edolo al 10 abbiamo fatto tris. – Commenta Otello Ruggeri, Coordinatore di Forza Italia nel Municipio 2 – Infatti, dopo i bagni pubblici di Esterle e la palazzina industriale di via Iglesias, quella di ieri è la terza avvenuta nel Municipio 2 da quando è in carica la giunta Sala, senza che sia stato fatto nulla per liberare gli immobili occupati. Volendo potremmo anche fare poker, calando l’asso della palazzina privata occupata dai “Pirati” in via Cozzi, che pur trovandosi nel Municipio 9 è storicamente e geograficamente parte della nostra zona. Spiace che i residenti di una via densamente abitata come lo è via Edolo siano ora destinati a subire gli stessi disagi toccati ai precedenti vicini di “casa” del centro sociale – conclude Ruggeri – ma se, come temiamo, sarà confermata la riluttanza della sinistra milanese a sollecitare interventi delle autorità di Pubblica Sicurezza, è meglio si rassegnino a sopportare a lungo.

Di fronte all’ennesima prova della prepotenza degli autonomi del Lambretta – aggiunge Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale – convinti di potere fare il bello e cattivo tempo in città sotto lo sguardo benevolo della maggioranza a Palazzo Marino, Forza Italia non resterà con le mani in mano. Domani stesso – conclude De Pasquale – contatterò Questore e Prefetto per sollecitarli a fare quanto di loro competenza per ristabilire la legalità.