Tre tentati stupri sul treno Genova-Milano: arrestato tunisino

Martedì sera un pluripregiudicato tunisino di 32 è stato arrestato dalla polizia in zona stazione Centrale di Milano con l’accusa di aver compiuto tre tentate violenze sessuali a bordo di treni nella tratta Genova -Milano.

L’uomo era stato colpito da un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Genova perché aveva minacciato una passeggera, tentando di abusare di lei, ma in quell’occasione aveva dovuto fuggire per l’intervento di alcuni passeggeri del treno.

La Polfer e la squadra mobile di Genova sono riuscite ad identificare l’uomo e ad acquisire gravi indizi per altri due episodi simili. L’aggressore, che ha vissuto prevalentemente a Milano tra il Lorenteggio e la zona della Centrale, è in effetti senza fissa dimora e continuava a spostarsi e a viaggiare sui treni. Alla sua cattura hanno collaborato anche gli agenti della squadra mobile e delle Volanti di Milano che sono riusciti ad individuarlo e arrestarlo dopo diversi giorni di appostamenti .

Il tunisino è ora recluso nel carcere di San Vittore e gli investigatori non escludono che possa essere colpevole di altre violenze in altre città.