Spazio Teatro 89 “Un pezzettino d’inverno” domenica 2 dicembre

Il Riccio, il Coniglio e la Talpa sono i protagonisti del nuovo appuntamento della rassegna “Teatro Piccolissimo…e non solo”, adatto ai bambini di età compresa fra i 18 e i 36 mesi. Un racconto che parla della magia dell’inverno e del calore dell’amicizia

C’è un bosco. Un fiocco di neve cade e poi un altro, un altro e un altro ancora. Tutto diventa bianco e silenzio. È inverno. Gli alberi infreddoliti vibrano al vento, i frutti si nascondono sotto terra e gli animali assonnati si riscaldano nelle loro tane. È il tempo del grande sonno. L’inverno è lì, fermo, in attesa che tutto si riposi e si trasformi. Il Riccio ha molto sonno e anche per lui è arrivato il momento di andare in letargo. Il Riccio e il suo amico Coniglio si salutano. Si rivedranno in primavera. La loro amicizia, però, non andrà in letargo. Poi c’è la talpa Adelaide, che ha fatto la tana fra le radici di un albero e che vuole conoscere gli altri abitanti che vivono nei dintorni. Questo racconto accompagnerà i bambini alla scoperta della magia dell’inverno e del calore di una grande amicizia.

2 dicembre , h 11

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89

Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Ingresso: 8 euro

Durata: 45 minuti circa