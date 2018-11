CULT NIGHT: 2001 Un’odissea spaziale Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia

Per festeggiare i 50 anni dalla prima proiezione del capolavoro di Stanley Kubrick “2001: Odissea nello Spazio”, il Museo propone sabato 1 dicembre dalle 18.30 alle 24 incontri, attività, divertimento e musica, talk tra scienza e fantascienza, open lab, live drawing con illustratori, tour notturni fra le collezioni del Museo, selfie interstellari, performance, dj set e cibi spaziali. La scenografia sarà l’Edificio Monumentale del Museo, con la Sala del Cenacolo e la Sala delle Colonne aperte al pubblico per l’occasione.

Verrà presentato in anteprima un documentario che racconta in 2001 secondi il lavoro di Kubrick tra saggezza e curiosità.

In Sala delle Colonne sarà allestita 2001: a tribute to odyssey, mostra di opere ispirate al film con sessioni di live drawing.

Durante la serata si potrà prendere parte ai tour notturni guidati alla Collezione Astronomia e Spazio, tra avvistamenti marziani al telescopio Merz-Repsold, viaggi interstellari e un vero frammento di Luna.

Nei laboratori del Museo si svolgeranno attività interattive a tema, nei corridoi sarà possibile assistere ad un assemblaggio live di 12.000 mattoncini Lego® per costruire un inedito monolite.

Presso un apposito corner si potranno scattare selfie interstellari con travestimenti per viaggi spazio-temporali.

In una eclettica contaminazione tra arte, scienza e fantascienza, nella Sala del Cenacolo si potrà partecipare a una performance di teatralizzazione ispirata al film di Kubrick e per finire scatenarsi con il dj set lunare realizzato in collaborazione con SAE Institute.

La Cult night 2001 Un’odissea spaziale apre il palinsesto di eventi promosso per celebrare i 50 anni dall’uscita del film 2001: Odissea nello Spazio. Per l’occasione la versione del film in 70MM Large Format, supervisionata dal regista Christopher Nolan e presentata al Festival di Cannes 2018, verrà proiettata all’Arcadia di Melzo venerdì 7 dicembre alle ore 17 e mercoledì 12 dicembre alle ore 20.30. Ingresso 7€. I biglietti si acquistano direttamente in biglietteria oppure online su www.arcadiacinema.com

Orario: 18.30-24 | ingresso € 10