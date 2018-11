Disabilità, Municipio 4 e “La Nostra Comunità” lanciano festival ‘Intrecci di tracce’

“In vista della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre, il Municipio 4 di Milano ha scelto di sostenere l’associazione ‘La nostra comunità’ per la realizzazione del festival ‘Intrecci di tracce’ un evento che mette al centro il diritto della persona con disabilità ad una vita adulta indipendente e senza discriminazioni. Il Festival prevede un programma di iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza che hanno inizio venerdì 30 novembre alle ore 17.30 presso la sede di via Zante 36 con un aperichic e l’inaugurazione di spazi espositivi di artigianato i cui manufatti sono opera di artigiane con disabilità. L’esposizione rimane aperta nel fine settimana con orario continuato 9.30-18.30. Sabato 1 dicembre inoltre presso il teatro Delfino alle ore 20.45 si terrà lo spettacolo ‘Naturalmente è musica’ a sostegno delle persone con disabilità e lunedì 3 dicembre verrà allestito un piccolo villaggio di Babbo Natale aperto ai bambini del quartiere. Per maggiori informazioni www.lanostracomunita.org”. Ne dà notizia il Presidente del Municipio 4 di Milano Paolo Guido Bassi insieme al suo assessore alle Politiche sociali Marco Rondini.

La nostra comunità | Associazione ONLUS www.lanostracomunita.org L’ Associazione si è costituita nel 1981, a conclusione dell’anno internazionale dell’handicappato, per iniziativa di persone che hanno inteso rispondere alla domanda espressa da alcuni familiari di persone con disabilità ,che desideravano trovare sul loro territorio un contesto occupazionale e di socializzazione per i propri cari.

“Siamo molto attenti al tema delle fragilità – affermano gli esponenti della Lega – e organizziamo e supportiamo eventi e iniziative lungo tutto l’arco dell’anno, non escluso il periodo natalizio, con attività interessanti e coinvolgenti, come questa, che ha anche l’obiettivo di aumentare l’integrazione fra disabili e non all’interno dei nostri quartieri”.