Burioni eroe della lotta al poraccismo militante

Chi sia Burioni, il prof. di Virologia all’Università Vita e Salute del San Raffaele, lo sappiamo spero tutti. Cosa sia il poraccismo magari meno, per cui partire da qui sarebbe meglio. Esiste una corrente di pensiero per cui, nella società odierna, la forma della terra dipende strettamente dalla disponibilità all’ascolto dell’interlocutore. Se ci dice bene e davanti abbiamo una persona ragionevole, allora è certamente un geode (o sferica, fate voi). Se davanti abbiamo un complottista, la cosa diventa più sfumata. Ecco, magari proprio piatta no. Ma non esageriamo con le curve. Non diventiamo dogmatici. Diamo ampio spazio ai dubbi. Andiamogli incontro. Facciamolo sentire accettato, accolto, compreso. Ascoltiamone il disagio. E poi mettiamo a sistema tutto e magari troviamo un compresso: la terra è a forma di Buondì, manutenuta da un esercito di Umpa Lumpa perennemente ubriachi.

Questo è il poraccismo, ed oggi va di moda. È la cristallizzazione dei sensi di colpa di una classe di pseudo intellettuali (curiosamente rappresentata in buona parte da filosofi) rosi da una supposta distanza dal popolo. Che non sopporta che Burioni dica che se non sai devi tacere, che i vaccini siano sicuri, la terra sferica e che i cretini siano, irrimediabilmente, cretini. Ma quello che dà loro fastidio in maniera massima è ontologico. Non riescono a sopportare che esista la verità. Scusate, usiamo correttamente la lingua Italiana. Non sopportano la Verità. E non tollerandolo, quando qualcuno la difende con forza, si sentono insultati. Colpiti nell’ego, nel profondo, là dove fa male. Burioni corre, magari inciampa, talvolta ma sicuramente salta mentre loro non possono nemmeno camminare. Loro hanno rinunciato alla Verità in nome del relativismo. E provano una devastante invidia.

Questa la premessa. Ieri la sinistra ha trovato un nuovo eroe del poraccismo da schierare contro il perfido dottore. È un filosofo precario, tale Simone Regazzoni. Dico “filosofo precario” perché non mi pare molto solido nemmeno nelle argomentazioni, oltre che nel contratto di lavoro. Scusate se mi dilungo, ma anche qui è importante capire il contesto. Burioni, quando difende i vaccini, è in guerra. E ne ha anche, lo dicono i numeri, ben donde. In guerra, bisogna farsene una ragione, talvolta qualche innocente resta sotto le mitragliatrici alleate.

Per esempio, e sono certo che in privato anche il dottore concorderà, Burioni ha un costante problema di fallacia ad autoritatem. Ovvero, questo è vero perché lo dicono gli esperti. Regazzoni, che ha evidentemente deciso che i suoi quindici minuti di celebrità non potevano attendere, ha deciso di provocarlo sul punto. Ed i poraccisti di tutto il mondo si sono riuniti dietro il loro nuovo idolo.

Parlavamo di contesto. È vero, Burioni in un simposio internazionale non potrebbe rispondere ad una domanda dal pubblico dicendo “taccia e studi, io ho i titoli lei no”. Ma la mammina ansiosa, che è il suo interlocutore medio, ed i 280 caratteri di Twitter, non lasciano grosse alternative: non puoi metterti a discutere con la sciura Maria come se davanti avessi Marie Curie. Questo lo pensa anche Regazzoni. Che però, ripeto, ha deciso di ignorare il contesto e andare per la giugulare. È solo l’ultimo di una lunga serie. Settimana scorsa c’era stato il candidato alla segreteria Dem Corallo, che difendeva il poraccismo come metodo politica. Prima c’è stata una lunga teoria di altri pseudo esperti in varie pseudo scienze. Tutti a dire che la gente non la si convince così. Su un punto, in ogni caso, dobbiamo essere chiari. Io non dico abbiano torto. Magari hanno ragione.

Ma qui il problema è un altro. Qui stiamo difendendo la Realtà. Se qualcuno si sente offeso dal colore delle foglie d’estate, non possiamo pretendere che esse cessino di essere verdi. E se dovremo prendere le armi per difendere il fatto che due e due facciano quattro, saremo costretti prima o poi a farlo. I danni di quelli che pensano facciano cinque sono devastanti. Anche se volessimo transigere sull’esistenza della Verità, è l’utilitarismo che ce lo impone. I vaccini sono un rischio che consente di vivere in sicurezza ad una intera società. E da liberali lo diciamo col dolore nel cuore: costringere ad un trattamento medico ci ripugna, sempre. Ma non esistono alternative. C’è una fuga dalla realtà generalizzata che sta facendo dei morti. Finché non cesserà l’emergenza non potremo dedicarci alle facezie. Purtroppo.

Ciò non toglie che sia del tutto lecito sognare il giorno in cui, con una copertura vaccinale a livello da paesi civili, potremo discutere, farci insultare e magari mandare a quel paese Burioni in nome della libertà di cura. Ma oggi non è quel giorno. E anche lo fosse i Regazzoni ed i Corallo resterebbero nel torto. Uccidere la Verità è un delitto che rende il mondo un posto peggiore. Ed il poraccismo, l’ultima incarnazione di questa pulsione vecchia come la filosofia stessa, ne è solo uno degli aspetti possibili. Da combattere, come fatto per ogni dottrina che toglie agli uomini gli assoluti sui quali costruire le fondamento del pensiero, lasciandoli in balia di imbonitori e truffatori.