19 Novembre 2018 – Scuola della Cattedrale – Il grande mistero delle religioni

Chiesa di San Gottardo in Corte lunedì 19 novembre alle 18.30

Con Giovanni Filoramo, Giuliano Boccali, Andrea Polcaro

La Scuola della Cattedrale, presieduta da Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo, propone un appuntamento culturale ricco di riflessioni sulla storia comparata delle religioni. Punto di partenza la recente pubblicazione di Il grande racconto delle religioni di Giovanni Filoramo (Il Mulino, Bologna 2018) .



Il rapporto dell’uomo con l’universo e le sue forze potenti e misteriose costituisce il nucleo fondamentale del sentimento religioso a prescindere dalla radice geografica dei popoli: aborigeni, nativi americani, sumeri, cinesi, uomini di cultura hindu o dell’antica Grecia, uomini dal credo mazdeo, ebraico, cristiano o islamico, per tutti i credenti avere una visione religiosa del mondo garantisce un punto di vista unitario sulla realtà, una sorta di bussola per orientarsi tra il bene e il male, uno strumento per decifrare questioni essenziali che da sempre l’uomo si pone: trascendente-immanente, aldilà-aldiquà, invisibile-visibile, incontrollabile-controllabile.

Anche il ruolo della natura cambia: per alcune visioni religiose la natura è selvaggia e minacciosa, altre insegnano all’uomo a vivere in armonia con il cosmo che lo circonda. L’avvento del monoteismo tra VIII e VII secolo a.C. modifica queste interpretazioni: il divino non si manifesta più nella natura, non ha tratti antropomorfi, ma trascende radicalmente l’uomo. Con il Cristianesimo la concezione del Dio incarnato opera una svolta antropologica destinata a segnare la storia del pensiero occidentale.

In quanto prodotti culturali, le religioni riflettono limiti, ma anche grandezze dell’uomo. Sono riserve di senso a cui l’umanità ha attinto a piene mani per rispondere agli interrogativi esistenziali fondamentali. Non solo quelli relativi alle origini o alla conduzione pratica e politica della vita, ma anche, prima di tutto e soprattutto, all’interrogativo che concerne il nostro destino finale. Non solo, «da dove veniamo» o «come dobbiamo vivere», ma anche «come e perché dobbiamo morire



L'evento, introdotto e coordinato da Armando Torno, vedrà la partecipazione di Mons. Gianantonio Borgonovo, Giovanni Filoramo, Professore di Storia del cristianesimo presso l'Università di Torino, Giuliano Boccali, Professore di Indologia e Lingua e letteratura sanscrita presso l'Università di Milano, e di Andrea Polcaro, Archeologo, Professore di Archeologia del Vicino Oriente presso l'Università di Perugia.

