Milano Music Week – seconda edizione dal 19 al 25 novembre

Torna dal 19 al 25 novembre Milano Music Week, la settimana che racconta il mondo della musica. Più di 200 artisti da ogni continente, 70 location, 135 live, 64 djset, 72 incontri e workshop di formazione, oltre 100 partner produttori di contenuti animeranno la città, offrendo un’occasione unica per vivere la musica nei luoghi dove si fa e si impara, scoprirne il dietro le quinte, conoscere gli artisti e le principali figure di questo settore.

Da sempre città trainante per lo spettacolo e la musica, Milano si conferma un punto di riferimento per il pubblico con una proposta musicale ampia e di qualità e per i professionisti del settore, qualeprotagonista nella filiera musicale nazionale e internazionale.. La Lombardia detiene il primato di regione regina della musica con 20,2% delle imprese del settore (*), mentre Milano rafforza il suo il ruolo di Music City italiana per eccellenza, con oltre 2.600 eventi all’anno e un volume d’affari per concerti che supera i 52 milioni di euro (**), circa 950 imprese in costante crescita (in aumento del 2,7% nell’ultimo anno e pari al 9,6% del totale nazionale), oltre 7.000 addetti che operano nel settore (pari al 13,2% a livello nazionale).

Concerti, showcase, incontri e momenti di formazione, mostre, presentazioni di nuovi progetti discografici ed eventi speciali: saranno oltre 170 gli appuntamenti in programma durante la Milano Music Week, dal centro alle periferie, tra grandi palazzetti, piccoli club, locali storici ma anche nuovi luoghi della Milano contemporanea, come l’Apple Store o Starbucks Reserve Roastery, e l’apertura straordinaria delle case discografiche al pubblico. Tanti gli artisti italiani e internazionali da ascoltare o incontrare: Elisa, protagonista della serata inaugurale VH1 Storytellers, Eros Ramazzotti, MHD, per la prima volta in Italia, i Mudhoney,Emma Marrone, Riccardo Sinigallia, Jean Michel Jarre, Trevor Horn, Dolcenera per citarne solamente alcuni. Non mancheranno inoltre speciali occasioni di apprendimento e conoscenza dei meccanismi e delle dinamiche del mondo musicale con i maggiori esperti del settore a partire da Linecheck Music Meeting and Festival che si conferma la principale music conference italiana.

