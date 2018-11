TAV: come stanno davvero le cose. Veritav smonta punto per punto la propaganda Notav

La redazione di Veritav è convinta che quando si contrappongono i fatti reali e la verità oggettiva dei numeri con la propaganda diffusa ad arte si apporta un contributo importante alla informazione dell’opinione pubblica specie nei confronti di chi desidera approfondire la realtà del progetto in corso della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Per questo ha realizzato questo semplice volantino che ribatte e confuta punto per punto gli ultimi argomenti – molti altri sono stati già tacitati negli anni – veicolati in questi giorni dal Movimento Notav e dai loro sostenitori politici pentastellati.

Per questo invitiamo tutte le persone di buonsenso che hanno a cuore lo sviluppo di Torino e del Piemonte a dire “basta ai «no a tutto» e ai ladri di futuro, che vorrebbero condannarci alla decrescita infelice ed al sottosviluppo a partecipare alla manifestazione della società civile a favore dalla “TAV” il prossimo sabato 10 novembre alle ore 11 in Piazza Castello a Torino alla quale hanno aderito tutte le organizzazioni datoriali di impresa e di categoria, le associazioni professionali e i sindacati.

E invitiamo a scaricare, stampare e diffondere il volantino per divulgare verità e smentire le fake-news, che sono strumento della propaganda e non del confronto democratico.