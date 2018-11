Centrale: immigrati e senzatetto dormono nel sottopasso Mortirolo, è il modello Milano di cui si vanta la Giunta?

Il Sindaco e l’assessore Majorino non hanno nulla da dire? Per loro è normale avere decine di senzatetto che dormono in mezzo alle auto che sfrecciano a tutte le ore, accanto alla Stazione? É una situazione desolante che non è accettabile. Se ci sono clandestini vanno identificati e accompagnati in questura mentre se ci sono immigrati regolari o clochard vanno aiutati e sostenuti nei dormitori comunali.