Assemblee MiRi: De Pasquale (FI) “Vergognoso non si possa portare pranzo da casa”

“E’ vergognoso che il Comune non autorizzi a portare pranzi da casa in situazioni come queste. Si poteva organizzare meglio la refezione alternativa in una giornata di sciopero. Manca sempre la volontà di ascoltare le rappresentanze dei genitori. Il divieto nasce dal terrore a rinunciare al rimborso dei pasti del Comune a Milano Ristorazione”

Così il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino Fabrizio De Pasquale commenta a margine del Consiglio Comunale la distribuzione di panini nelle scuole milanesi invece dei pasti regolari a causa di un’assemblea sindacale di Milano Ristorazione.

“Il problema si verificato oggi (ieri ndr) e si verificherà domani per un’assemblea dei dipendenti di Milano Ristorazione. – continua De Pasquale – Di fronte alla richiesta di portare cibo da casa il Comune ha detto no e ha garantito il pasto solo al 10% di studenti che segue diete particolari, per gli altri ha centellinato il cibo, distribuendo pochi e piccoli panini: molti bambini sono rimasti affamati.