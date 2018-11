“Mi piace” di Gabriele Cirilli – 13 e 14 novembre – Teatro Manzoni

Dopo i successi nella passata stagione con “Tale e Quale Show… Again!”, Gabriele Cirilli torna a teatro con il suo nuovo spettacolo “Mi piace” che porterà in 33 città. Dalla commedia degli equivoci al cabaret attraverso monologhi, canzoni e balletti: sul palco l’artista sarà protagonista di una pièce che attraversa i generi del teatro comico in una prova d’attore completa e sfaccettata.

Fin dal titolo si capisce il mood della messa in scena, legato al rapporto con l’inseparabile telefonino e il mondo della comunicazione 2.0 che sta cambiando la vita e le abitudini di ogni essere umano: “Viviamo tutti per un Like, in italiano Mi piace – spiega Cirilli – . La nostra vita è un continuo avere e dare un giudizio, sin da quando ci alziamo e ci guardiamo allo specchio o scegliamo un vestito, gli amici da frequentare, quando ordiniamo al ristorante o scegliamo di andare in vacanza, i programmi tv da guardare, il film al cinema, il politico da votare, la musica da ascoltare o i libri da leggere, la dieta da fare, le persone da seguire sui social. Mi piace è la parola chiave della nostra esistenza”.

Lo show sarà all’insegna dell’allegria di Cirilli, tra gli artisti più amati per la sua versatilità e il suo essere pronto a mettersi in gioco con nuove sfide. “Ridere è fondamentale per me perché la risata è contagiosa; è un rimedio contro il nero che ci opprime. Un sorriso illumina più della corrente elettrica e costa meno. Ho abbracciato questa fede e… mi piace quando vedo le persone star bene col sorriso sulle labbra”. Uno spettacolo dove saranno toccati anche temi su cui riflettere. Lo show, che vede anche la presenza dell’attore Umberto Noto, celebra i 30 anni di carriera di Cirilli, nel luogo che più ama: il palcoscenico.

Cirilli ha avuto la determinazione e il privilegio di imparare il “mestiere” con umiltà, dai più grandi artisti del teatro e del cinema italiano. Inizia la formazione al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma diretto da Gigi Proietti. Poi molte collaborazioni in teatro, cinema e fiction tv, in qualità d’interprete non solo comico, accanto a nomi prestigiosi come Flavio Bucci, Piera Degli Esposti, Lina Sastri, Michele Placido, Lino Banfi, Paolo Villaggio, Nino Manfredi, Alberto Sordi e tante giovani promesse.

Scrive insieme ad autori storici come Vincenzo Cerami e ha avuto la fortuna di lavorare con il Premio Oscar Nicola Piovani. Le regie dei suoi spettacoli sono state affidate a nomi di grande rilievo come Ugo Gregoretti, Antonio Calenda e Pietro Garinei che nel 2003 gli aprì le porte del Teatro Sistina di Roma, tempio della commedia musicale.

BIGLIETTI Prestige € 27,00 – Poltronissima € 25,00 – Poltrona € 18,00 – Under 26 anni € 17,00