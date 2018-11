Infrastrutture: Pedemontana e Terzo valico opere necessarie per la Lombardia. Dubbi dei 5 stelle dannosi

“Il territorio lombardo ha bisogno che le grandi infrastrutture su cui si sta lavorando da anni vengano finalmente ultimate. Solo in questo modo potremo garantire al nostro territorio un pieno sviluppo, senza subire ingenti danni economici” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, a proposito della conferenza stampa degli azzurri tenutasi questa mattina al Pirellone. “Penso a opere come Pedemontana, che dopo una gestazione travagliata e difficoltà che persistono ancora oggi chiede di essere completata, per il bene di tutti i cittadini; analogo discorso vale per il Terzo Valico e la Tav, indispensabili per connettere il Nord Italia al resto d’Europa, garantendo un importante snodo commerciale. Come richiesto anche dalla maggioranza del consiglio regionale – conclude Comazzi -, il governo nazionale (e in particolare la componente 5Stelle) deve prendere una posizione netta, abbandonando teorie del complotto e inutili sospetti per impegnarsi nella realizzazione di tali progetti. Perdere queste opportunità – conclude – significa precludere all’Italia importanti prospettive di crescita e sviluppo.

