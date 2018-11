A Milano il più grande mercato agricolo coperto a Porta Romana

E’ nato a Milano il più grande mercato agricolo coperto della Lombardia. Qui i cittadini potranno acquistare direttamente dai produttori, gli stessi contadini, le eccellenze del made in Italy, carne, formaggi, frutta e verdura.

Si tratta di un’iniziativa targata Campagna amica di Coldiretti ed è stato inaugurato dal neo presidente della Coldiretti Ettore Prandini, dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala e dall’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi.

Il mercato coperto di Coldiretti «afferma una visione dell’agricoltura italiana che punta sulla distintivitá del cibo – ha dichiarato l’assessore Rolfi -. In Europa siamo il Paese che usa meno pesticidi e agenti chimici e questo è il nostro punto di forza e il nostro modello».

E, proprio da Milano, Coldiretti ha lanciato la raccolta firme contro i cibi fake, ‘Eat Original! Unmask your food’, che chiede alla commissione europea di agire su trasparenza e informazione al consumatore sulla provenienza di quello che mangia. Il presidente di Coldiretti Prandini, ha infatti spiegato che «l’estensione dell’obbligo dell’origine su tutti i prodotti è il primo punto, così come chiediamo di smontare l’etichettatura a semaforo che è ingannevole per i consumatori», ha detto Prandini. Un prodotto su quattro è a rischio fake, per questo Coldiretti si batte per l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti

Il mercato sarà aperto tutte le settimane dal mercoledì al sabato dalle 8 alle 14 e vi parteciperanno circa 40 produttori.