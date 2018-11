Confcommercio, legale Sangalli: lui vittima di attacco infamante

Carlo Sangalli è caduto vittima di un “attacco ingiustificato e infamante” architettato dalla sua ex segretaria che “mente” su tutto e, con un “disegno preciso e

premeditato”, punta “distorcere la realtà” per “ottenere fini personali e coprire condotte meschine”. Così l’avvocato Domenico Aiello, legale del presidente di Confcommercio, si sfoga dopo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera da Giovanna Venturini, la 54enne ex segretaria di Sangalli, che accusa il

numero uno della confederazione dei commercianti di averla molestata sessualmente per anni.