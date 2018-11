Solari: 80enne perde il controllo dell’auto e travolge due anziane sorelle sul marciapiede

Grave incidente ieri mattina in zona parco Solari quando due sorelle di 72 e 75 anni, mentre camminavano tranquillamente sul marciapiede, sono state travolte da un’auto, rimanendo seriamente ferite. Al volante dell’auto investitrice, una Toyota Aygo, c’era una 80enne che, in via Valparaiso, svoltando ha improvvisamente accelerato, perdendo il controllo del mezzo e finendo contromano sulla pista ciclabile.

La sorella più anziana, in condizioni gravissime, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo, mentre l’altra, in condizioni meno preoccupanti, è stata portata in codice giallo al Policlinico. Anche l’80enne, in via precauzionale, è stata accompagnata in ospedale per un controllo.

Ai vigili l’anziana investitrice ha raccontato di aver svoltato a sinistra per fermarsi sul passo carraio del palazzo al civico 18, dove vive la sorella, ma che l’auto (con il cambio automatico) “ha fatto un’inversione a U ” che l’ha portata prima a invadere il marciapiede dove camminavano le due sorelle, poi a infilarsi nella pista ciclabile, senza riuscire a fermarsi per almeno una cinquantina di metri.