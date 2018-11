Conclusione positiva del ricorso trattenuta indebita 2,5%

A seguito della nostra denuncia pubblica, ripresa anche dal quotidiano IlGiorno del 28 settembre scorso, in cui esponevamo che il Comune di Milano non rispettava una sentenza del Tribunale di Milano del novembre 2017, a seguito di un ricorso sostenuto da un gruppo di lavoratori comunali assunti dopo il 31.12.2000 e patrocinata da SGB, riscontrando esito positivo alla vicenda, vi inoltriamo il comunicato sindacale.

Duole che l’A.C. per un anno non abbia ottemperato quanto deciso dal Tribunale e ancor più aver appreso tramite stampa a dichiarazioni non veritiere, che di certo non hanno fatto brillare l’ immagine di questa Amministrazione.