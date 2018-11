Alcatraz: panico per spray urticante durante concerto di Achille Lauro

Scherzo stupido e criminale, per le conseguenze che poteva avere, quello di ieri sera quando, intorno alle 22.30, qualcuno ha spruzzato dello spray urticante al peperoncino durante un concerto all’Alcatraz, a Milano, in via Valtellina.

Era in svolgimento il concerto di Achille Lauro quando, durante il brano ‘Ballo del blocco’, qualcuno nelle prime file ha tirato fuori lo spray e lo ha spruzzato per aria. Ne è seguito un fuggi fuggi generale, con un centinaio di fan in preda al panico, moltissimi quelli precipitatisi fuori dal locale.

Per fortuna gli unici danni che si sono registrati sono state le caratteristiche irritazioni tipiche delle bombolette urticanti e nessuno dei ragazzi presenti avrebbe riportato gravi conseguenze. Solo una ragazza in stato di choc ha dovuto ricorrere alle cure dei volontari di Pavia Soccorso presenti nel locale

Il concerto è poi ripartito regolarmente dopo una ventina di minuti di pausa per il ricambio dell’aria nel locale.

All’Alcatraz un episodio analogo si era registrato anche lo scorso giugno intorno alle 2.20 di notte, ma in quell’occasione vi erano state diverse persone intossicate, soccorse da due mezzi del 118.