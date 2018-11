Torna a Milano ‘Artigiano in Fiera’ con artigiani di cento Paesi

Dal 1° al 9 dicembre a Fieramilano (Rho-Pero) artigiani provenienti da oltre cento Paesi parteciperanno alla più importante rassegna internazionale del settore, la ventitreesima edizione di ‘Artigiano in Fiera’.

La manifestazione, aperta al pubblico dalle 10 alle 22 per nove giorni, è a ingresso gratuito. Nei nove padiglioni i visitatori potranno apprezzare prodotti originali e di qualità provenienti dall’Italia e da tutti i continenti, che rappresentano i valori e le tradizioni dei vari territori, nel rispetto dell’ambiente.

Vi saranno rappresentati tutti i comparti: dall’abbigliamento all’enogastronomia, dall’home living alla cosmesi naturale, dall’oggettistica alla gioielleria, con migliaia di espositori che presenteranno opere fatte interamente a mano. Con oltre 40 ristoranti e le aree di degustazione ‘Artigiano in Fiera’ è anche una grande rassegna mondiale dell’enogastronomia con prodotti tipici di tutto il mondo. Si ritroverà ‘Artimondorestaurant’, il ristorante dedicato alle migliori ricette del made in Italy con la presenza della Nazionale degli chef e in collaborazione con la Federazione italiana cuochi.

‘La tua casa’ è la grande novità dell’anno: presenterà originali soluzioni e proposte per arredare gli ambienti domestici e offrire una vasta gamma di servizi per la ristrutturazione, oltre agli impianti più innovativi per rendere confortevole e sicura la casa.

L’’Atelier della moda e del design’, presenta le nuove tendenze in fatto di design, fashion, gioielli e alta bigiotteria che colpiscono per l’originalità della lavorazione, e la qualità dei materiali.

Il ‘Salone della creatività’ è invece per gli appassionati hobbisti e comprende le arti manuali in tutte le forme e sfaccettature.

Come raggiungere ‘Artigiano in Fiera’:

oltre alle tratte di Trenord, al sistema infrastrutturale del Nord Italia e delle metropolitane milanesi, grazie a Italo, la manifestazione sarà raggiungibile da tutta Italia. I collegamenti giornalieri saranno 22: Milano Rho Fiera sarà connessa, direttamente, a Torino, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Brescia, Desenzano, Peschiera, Verona, Vicenza, Padova, Mestre e Venezia.