La fontana del castello piena di schiuma. Simbolo di un Comune ambientalista solo a parole

L’acqua della fontana davanti al Castello Sforzesco è sempre più schiumosa. Ci auguriamo che il Comune si curi di questa ordinaria pulizia.

La fontana in epoca di selfie è sempre più immortalata nel mondo. E non é bello che giri una immagine di Milano sporca per la bravata di qualcuno.

Il Comune sempre in prima linea quando c’è da decidere di bloccare la circolazione o mettere gazebo si attivi anche per la quotidiana manutenzione. E oltre a parlare di ambientalismo faccia anche qualcosa per tenere l’ambiente pulito.

(Foto di Paul Pablo)