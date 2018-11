Berlusconi: “Difficile rifondare il Pdl”

E’ realistico rifondare un Popolo della Libertà?. “No, francamente mi sembra difficile mettere insieme le diverse formazioni politiche che fanno parte del centrodestra. I partiti devono mantenere la propria identità, costituire una coalizione per conquistare la maggioranza dei voti per dare vita a un governo di centrodestra”. Lo dice Silvio Berlusconi in un’intervista a Bruno Vespa per il libro Rivoluzione. Forza Italia cambierà nome in Altra Italia? “No. A venticinque anni dal suo battesimo, il nome Forza Italia lo troviamo sempre più giusto. L'”Altra Italia” è solo una definizione, un modo per indicare quella maggioranza di italianiragionevoli, di buon senso e di buona volontà che, come noi, amano l’Italia, credono in un buongoverno, sono rimasti sconcertati dai governi degli ultimi anni e che, alle elezioni del 4 marzo, in parte sono rimasti a casa e in parte hanno votato per punire la politica tradizionale”.

