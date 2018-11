Allarme maltempo: con l’arrivo di nuovi temporali attenzionati Seveso e Lambro

A Milano nuova allerta maltempo per il passaggio di una perturbazione che porterà intensi temporali fino alla mezzanotte oggi.

In una nota, Palazzo Marino comunica di aver disposto l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale che ha sede il centro di via Drago per coordinare il piano di emergenza.

Già da ieri sera, è stato avviato il monitoraggio dei livelli delle acque dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. In vista di possibili problematiche allertate anche le squadre della Polizia Locale, della Protezione Civile e di Metropolitana Milanese