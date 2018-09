Da oggi la polizia userà i taser

Dopo anni di discussioni, analisi e valutazioni, debutta ufficialmente anche in Italia il taser come strumento delle forze dell’ordine. L’arma che abbiamo visto usata in tanti film e serie americane sarà anche nelle fondine della polizia milanese. Si parte con pochi esemplari, anche se resta un certo timore per gli imprevedibili incidenti, prevale l’idea che una pistola elettrica sia più sicura di quelle con proiettili di piombo. In casi di errore, tendenzialmente, sono meno dannose sia per chi le subisce che per chi le usa. Le città interessare dalla sperimentazione in tutto sono 12. L’arma a impulsi elettrici verrà utilizzata dalle forze dell’ordine a Milano, Torino, Genova, Padova, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Caserta, Napoli, Brindisi, Catania e Palermo.