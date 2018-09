ATM aumenta i biglietti e potenzia alcune linee, con le direttive del Comune

L’aumento dei biglietti Atm a 2 euro e il potenziamento di alcune linee di superficie: queste le novità in sintesi. Si è detto e ripetuto, sono state mandate denunce sui ritardi, la cronaca narra una viabilità in tilt e finalmente qualcosa si muove.

Riparte l’orario invernale di Atm : ci sarà un cambio di rotta rispetto alla linea dei tagli adottata negli ultimi anni «Si tratta di un’implementazione, coordinata con Atm anche in base alle richieste dei diversi comitati di cittadini e Municipi, per migliorare alcuni collegamenti nei quartieri» ha spiegato l’assessore alla Mobilità, Marco Granelli, «rendere sempre più capillare e diretto il servizio che consente ai cittadini di abbandonare l’uso quotidiano dell’auto e migliorare la qualità dell’aria e la qualità dello spazio pubblico».

Si tratta di linee di autobus che collegano le periferie al centro di Milano. In particolare, da oggi la linea 64 Lorenteggio-Quarto Cagnino-Trenno-Bonola M1 sarà potenziata nelle fasce di punta del mattino e della sera, con un incremento complessivo di 12 corse nei giorni feriali, pari a 1.032 posti. Da Trenno e dai Municipi 7 e 8, l’intervento sarà vantaggioso per il quartiere Trenno e per il collegamento con Bonola M 1 e San Siro Stadio M5, e del quartiere Lorenteggio – per il collegamento con Primaticcio M 1.

Passiamo al tram 24 Vigentino-Duomo le cui corse, nella fascia di punta del mattino, saranno incrementate. Ci sarà un potenziamento di 5 corse nei giorni feriali, pari a 1.175 posti. Per il tram 15 (direzione Rozzano) da sabato 8 settembre sarà prolungato fino a via Guido Rossa. Contestualmente saranno modificati e potenziati percorsi e frequenze delle linee suburbane 220, 328 e 230 (quest’ultima con un significativo incremento delle corse) per migliorare i collegamenti coi Comuni di Pieve Emanuele, Locate Triulzi, Opera e Basiglio, la M2,1’0spedale Humanitas e le stazioni Pieve Fs e Locate Fs. Seguirà poi un miglioramento per la linea 328 nel quartiere delle Rose di Pieve Emanuele d’intesa con l’Amministrazione locale. Inoltre, grazie all’intervento chiesto dai cittadini e dal Municipio 7, da lunedì 1 ottobre sulla linea 78 sarà modificato il percorso dell’autobus a Quarto Cagnino su via C. Marx. Questo migliorerà il collegamento del quartiere.

Passiamo alla linea 71 Romolo M2-Porta Lodovica: qui, seguendo le richieste dei residenti e dei Municipi 5 e 6, il percorso dell’attuale linea sarà diviso in due. In particolare, tra Romolo M2 e Famagosta M2 saranno potenziate le frequenze, mentre il collegamento tra Famagosta M2 e P.ta Lodovica sarà garantito dalla 59 con frequenze migliorate (un incremento di 10 corse nei giorni feriali pari a un incremento di 860 posti). Solo dopo le 22, la 71 allungherà il percorso fino a Porta Lodovica assorbendo il servizio dell’attuale bus Q71.

Passiamo alla linea 46 Famagosta M2-Q.re Cantalupa: o v2′, in direzione Cantalupa, il bus percorre l’autostrada senza servire i quartieri Binda e cascina Caimera. Ma col cambio di percorso d’ora in poi servirà i quartieri in entrambe le direzioni. (i dettagli sono di Libero)

Su Facebook il consigliere Carlo Monguzzi proprio sull’aumento del ticket Atm. «Penso che nel momento in cui chiediamo ai cittadini di lasciare l’auto a casa e di usare i mezzi pubblici, aumentare il costo di questi sia sbagliato, certo abbiamo fatto cose ottime, ma a farle scaricando i costi sui cittadini siamo buoni tutti».