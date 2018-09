Arrivati a Milano i primi della Diciotti

Sono arrivati ieri a Milano, intorno a mezzanotte, gli 8 migranti eritrei (quattro donne e quattro uomini) accolti dalla Caritas Ambrosiana nel centro “casa Suraya” dopo lo sbarco dall’incrociatore Diciotti. Come ha sottolineato Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana, “resteranno per il momento a Casa Suaraya dove ci sono tutte condizioni per fare le visite mediche di rito e capire le loro aspettative“. Poi verrà trovata “la destinazione migliore” sulla base delle loro caratteristiche: “Abbiamo già individuato appartamenti che fanno al caso loro all’interno del sistema

diocesano di accoglienza diffusa. Siamo certi che troveranno comunità accoglienti e operatori in grado di accompagnarli in tutte le necessità, compresa quella legale, ma anche successivamente di affiancarli nel percorso di integrazione, valorizzando capacità e competenze. Ci impegniamo affinché il loro inserimento sia dignitoso per loro ma anche positivo per le nostre comunità“. I costi, ha assicurato Gualzetti, saranno totalmente a carico della Chiesa.