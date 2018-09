Aldodice, De Corato: “Per i milanesi rischio azione penale Enpam”

“L’Enpam, l’Ente nazionale di previdenza dei medici, dopo l’occupazione dell’edificio di sua proprieta’ da parte degli attivisti e delle famiglie del residence sociale ‘Aldo dice 26×1′, dichiarandosi sorpreso per le modalita’ dell’occupazione organizzata, ha intenzione di procedere legalmente, come giusto che sia, per acclarare le responsabilita’ dell’occupazione dello stabile di via Medici del Vascello, destinato ad essere messo a reddito. Il 9 novembre 2017 il Tribunale civile di Roma aveva imposto allo Stato di sgomberare gli stabili di privati occupati abusivamente o, nel caso in cui non lo avesse fatto, di risarcire i proprietari. Se dunque, anche questa vicenda arrivasse allo stesso epilogo e nessuno muovesse un dito per sgomberare l’area, toccherebbe ai poveri contribuenti risarcire i proprietari. Tutto cio’ grazie alla Scavuzzo e ai Consiglieri Comunali della sinistra radicale, che dando fiducia alle parole di ‘Aldo dice’, ha concesso loro una proroga allo sgombero. Probabilmente tempo in piu’ che e’ stato sfruttato dagli abusivi per studiare nel dettaglio l’occupazione in via Medici del Vascello per poi procedere ad appropriarsene abusivamente”. Lo dichiara Riccardo De Corato, Assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia.