Centrale, tunisino aggredisce malato di sclerosi multipla

“Grazie alla Polizia è stato individuato il 32enne tunisino che lo scorso 25 agosto in via Boscovich, nei pressi della Stazione Centrale ha aggredito e rapinato un uomo di 47 anni affetto da sclerosi multipla, che aveva battutola testa finendo ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La situazione ha raggiunto un livello d’insicurezza e violenza esagerato. Dove sono finiti i blindati della Polizia in Piazza Duca d’Aosta? Già con quelli la situazione non era delle migliori, così potrà solo peggiorare“. Lo dichiara Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e Assessore alla sicurezza,Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia. “Nemmeno davanti a un uomo malato – conclude l’assessore regionale – questa gente ha un minimo di riguardo. Indubbiamente ringraziamo per il lavoro degli agenti, ma ancora una volta, nonostante i controlli e gli inutili allontanamenti della Scavuzzo, questi delinquenti continuano ad imperversare“.