Migranti della “Diciotti a Milano e Majorino incolpa Salvini

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, in un post su Facebook ha nuovamente attaccato il ministro dell’Interno Salvini. In questa occasione il motivo del contendere è la gestione dei migranti della nave Diciotti, che verranno accolti dalle Diocesi di varie città italiane, senza che la loro distribuzione sia pianificata dallo Stato. Questa le parole dell’esponente del PD cittadino:

“Decine di migranti della Diciotti verranno accolti nelle città italiane (tra cui un gruppetto a Milano) attraverso la disponibilità delle Diocesi. Un pasticcio epocale di Salvini. Altro che storie. Il ministro dell’Interno ha fatto un enorme casino, non ha ottenuto in Europa nulla e il risultato è che i migranti vengono distribuiti sul territorio nazionale senza una pianificazione della loro presenza da parte dello Stato. Complimenti! Salvini barlafus!“.

Lo “sfogo” è venuto dopo che è stata resa nota la notizia che stanno per arrivare sotto la Madonnina alcuni dei migranti salvati dalla nave Diciotti. Si tratta di otto dei rifugiati, quattro donne e quattro uomini, ospitati a Milano per decisione della Cei, che aveva preso in carico circa un centinaio di migranti. Il gruppo sarà prelevato un’equipe di operatori della cooperativa “Farsi Prossimo”, inviata ieri mattina da Caritas Ambrosiana, che preleverà gli otto richiedenti asilo da Rocca di Papa. Il loro arrivo è previsto per sabato mattina a “Casa Suraya” un centro di accoglienza in zona Lampugnano, gestito dalla coop che si trova all’interno di un complesso di proprietà dell’istituto delle suore della Riparazione, dove sono già presenti altri richiedenti asilo.