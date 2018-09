A Milano i migranti della Diciotti, blitz di Forza Nuova

Blitz di Forza Nuova alla sede Caritas Ambrosiana di Milano, con un manifesto contro l’accoglienza di otto dei migranti della Diciotti. “Non ci faremo intimidire“: è la risposta del direttore Luciano Gualzetti. “Sono provocazioni che lasciano il tempo che trovano. Non ci faremo intimidire. La grande generosità mostrata dai fedeli e cittadini di Milano anche in occasione della vicenda Diciotti, ci incoraggiano ad andare avanti, con i nostri vescovi, proponendo soluzioni ragionevoli e umane” sottolinea Gualzetti. Forza Nuova sulla propria pagina Facebook ha rivendicato il blitz alla Caritas Ambrosiana, dove questa mattina sulle pareti della sede di via San Bernardino 4 a Milano, è stato trovato un striscione lungo cinque metri con la scritta: “Cei: da crescete e moltiplicatevi a sbarcate e sostituiteci“. Il manifesto è stato rimosso dagli agenti della Digos e della polizia di Stato. Il blitz di Forza Nuova è stato compiuto proprio nel giorno in cui un’equipe di operatori è stata inviata da Caritas Ambrosiana per accompagnare a Milano 8 migranti salvati dall’equipaggio dell’incrociatore Diciotti della Guardia costiera italiana e ospitati nel centro “Mondo Migliore” a Rocca di Papa che sono stati assegnati alla Diocesi di Milano.