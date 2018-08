Ladre bosniache derubano di 14.000 euro una turista indonesiana

Il 20 agosto scorso in Stazione centrale a Milano una turista indonesiana è stata vittima del furto di 14mila euro da parte di un gruppo di quattro cittadine bosniache. Le quattro malintenzionate hanno convinto la donna a prendere l’ascensore promettendole di indicarle la strada per prendere il taxi. Le temperature sono molto elevate e la turista, spaesata, non conoscendo la città, approfitta della gentilezza di quelle quattro ragazze palesemente in stato di gravidanza e decide di accettare l’offerta. Le quattro donne la accompagnano vicino l’ascensore e una volta all’interno si posizionano in modo tale da circondarla. Una delle quattro borseggiatrici si ferma nei pressi della porta dell’ascensore per ritardare la partenza, attribuendo invece la mancata chiusura della porta al bagaglio molto ingombrante della signora, tanto che lo spinge fisicamente più indietro vicinissimo alla complice. Quest’ultima, posizionata alle spalle della vittima, colloca la sua giacca sopra la borsa della turista in modo da occultare la mano destra con la quale asporta il portafoglio contente i soldi. La vittima non si accorge di nulla. Le altre due malintenzionate, approfittando della presenza di un’altra turista con zainetto in spalle, aprono velocemente la cerniera e rovistano all’interno, ma questa seconda vittima non ha nulla di prezioso con sè. In tutto questo trambusto un’altra delle quattro complici preme insistentemente i pulsanti dell’ascensore, ritardando ulteriormente la chiusura delle porte e quando le porte si aprono fanno perdere le loro tracce. Quando la turista si accorge dell’ammanco si rivolge alla Polizia Ferroviaria che visiona i filmati e si rende conto del piano delle quattro complici, individuate, senza ovviamente la refurtiva, il 23 agosto in stazione e denunciate per il reato di furto aggravato in concorso.

