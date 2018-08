Musica: torna il Festival MiTo con 125 concerti

Il festival che dal 3 al 19 settembre offrirà 125 appuntamenti fra Milano e Torino, ritorna. E i concerti non solo saranno a prezzi ridottissimi ma situati in luoghi insospettati, ma con un’introduzione di 4 minuti per accogliere il pubblico coinvolto. La programmazione (molte le prime esecuzioni assolute o italiane) legata da un unico tema: la danza.

Una formula modernissima, già approvata dal pubblico (di appassionati e neofiti) che apprezza (tanto che da quest’anno è arrivato anche un finanziamento statale di 195 mila euro) e che il direttore artistico Nicola Campogrande vorrebbe esportare.

“I teatri e i musicisti si devono svecchiare – ha detto – e MiTo sta dimostrando che si può fare”. In programma sul palco grandi orchestre, solisti star e qualche rarità.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845